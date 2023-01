Matteo Messina Denaro | l’arresto tra le urla e gli applausi dei pazienti ai carabinieri del Ros

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lo hanno fermato mentre era dentro il bar della clinica Maddalena di Palermo, dove era in cura per un cancro. Lo aspettavano oltre 100 agenti del Ros e del Gis dei. E quando lo hanno arrestato, senza che lui opponesse resistenza, attorno tutti hanno subito capito per chi fosse quello spiegamento di forze. È finita attorno alle 9 la latitanza di, l’ultimo superboss di Cosa Nostra, catturato dopo trent’anni in cui era diventato un fantasma. Ed è finita tra i festeggiamenti deiche erano dentro l’ospedale privato. “Bravi, bravi!”, sono state ledi incoraggiamento, accompagnate dagli, nei confronti deidel Ros, da parte di decine die loro familiari. E anche ...

