Matteo Messina Denaro | l’arresto dell’ultimo padrino

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è stato arrestato. In un piovoso e apparentemente tranquillo lunedì mattina, a Palermo l’operazione dei Carabinieri che porta alla storica catturagrande boss di Cosa Nostra.in una clinica privata del capoluogo siciliano dove si trovava per sottoporsi ad alcune terapie oncologiche. L’identikit del Bossè ritenuto responsabile di un numero imprecisato di esecuzioni. È nato nel 1962 a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il papà Francesco, don Ciccio, era il capo mandamento della zona. Da luiha imparato anche i segreti della latitanza: dopo anni di ricerche, l’uomo fu trovato solo nel 1998 nelle campagne vicino al paese. Da ...

Denaro , playboy impenitente e amante delle belle donne, sarebbe stato anche coinvolto in festini hard organizzati a Palermo da signore di una certa età dell'alta borghesia con studenti ...I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo il superlatitante della mafiaDenaro. Il super latitante e' stato arrestato 'all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche'. Lo rivela il comandante del Ros dei ... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Meloni a Palermo incontra magistrati - Meloni a Palermo incontra magistrati L’assessore regionale all’Economia, in qualità di ex assessore alle infrastrutture, Marco Falcone, l’ex vicepresidente del governo siciliano Gaetano Armao sono indagati dalla Procura di Catania in un’ ...La Calabria nel cuore. E' cosentino il procuratore aggiunto che ha coordinato le indagini per la cattura di Matteo Messina Denaro. Guido, 56 anni, cosentino, in magistratura dal 1995, aveva il ...