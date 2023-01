Matteo Messina Denaro | l’annuncio del comandante del Ros | “Arrestato all’interno di una struttura sanitaria” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Oggi i carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, nell’ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Palermo, hannoil latitantedi unadove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche”. Così ildei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto, in unmessaggio ha annunciato l’arresto del boss, ultimo super latitante di Cosa Nostra, in fuga da 30 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.