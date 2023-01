Matteo Messina Denaro | la storia criminale dell' ex Superlatitante arrestato dopo 30 anni

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è stato30di latitanza, era il ricercato numero 1 dalle forze'ordine italiane e tra i primi in tutto il mondo. Ecco la "'ormai ex ...

"Per la Repubblica, che ha dovuto nei confronti dei suoi martiri, la cattura di Matteo Messina Denaro ha importanza storica: era l'unico stragista rimasto in libertà, un debito che abbiamo cercato di saldare." Il boss scortato dai militari all'uscita della clinica La Maddalena di Palermo dove è stato arrestato. Si faceva chiamare Andrea Buonafede, nato il 23 ottobre del 1963. Era questo il falso nome con cui Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, da un anno si presentava. Il superlatitante Matteo Messina Denaro è stato arrestato in una clinica palermitana, La Maddalena.