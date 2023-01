Matteo Messina Denaro | la carta d' identità falsa | geometra Andrea Bonafede | segni particolari ' nessuno'

Agenzia ANSA

1 Dove è stato arrestatoDenaroDenaro è stato bloccato in strada, nei pressi di un ingresso secondario della clinica La Maddalena . Lo hanno spiegato i carabinieri del Ros nel corso della ...Andrea Bonafede , nato a Campobello di Mazara il 23 ottobre del 1963, segni particolari nessuno. Questa l' identità falsa utilizzata daDenaro , il boss di Castelvetrano, ricercato numero uno in Italia. Così si presentava alla clinica dove era in cura a Palermo, ma probabilmente non solo lì, esibendo la carta d'identità ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, De Lucia: 'Parte della borgesia lo ha aiutato' - Cronaca L’arresto di Matteo Messina Denaro, boss della Mafia siciliana, sancisce una la “fine” di una battaglia iniziata più di trent’anni fa. L’ultimo responsabile delle stragi del ’92 e del ’93 è stato pres ...Lunedì, 16 gennaio 2023 Home > aiTv > Arresto Messina Denaro, Berlusconi: “Con sua cattura vince lo Stato e vince l’Italia” (Agenzia Vista) Milano 16 gennaio 2023 “Con la cattura di Matteo Messina Den ...