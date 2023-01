Matteo Messina Denaro | il volto in un video del 2009 diffuso dal Tg2 nel 2021

Agenzia ANSA

Denaro si era recato in una clinica privata "per sottoporsi a terapie" . E lì a Palermo è stato arrestato dopo anni trent'anni di latitanza . Era definito la Primula Rossa di Cosa ...La prima rossa di Cosa nostra è finalmente in manette. 'Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superbossDenaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata ...Negli anni, Messina Denaro aveva allargato il suo potere ad altri mandamenti mafiosi della Sicilia, specialmente dopo l’arresto di altri boss noti come Totò Riina, Bernardo Provenzano e i fratelli Gra ...