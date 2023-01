Matteo Messina Denaro | il video dell’arresto

(Di lunedì 16 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/.mp4 Sono le prime immagini di quanto successo questa mattina a Palermo, fuori dalla clinica La Maddalena dove il bossè stato catturato dai carabinieri del Ros. Nei filmati, che ci arrivano da fonti di polizia, si vedono i carabinieri in strada sotto gli sguardi attenti dei cittadini. A un certo punto compare il boss mafioso. Tanti applausi per i carabinieri che dopo anni di caccia al latitante sono riusciti a catturarlo.è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. La sua fuga si conclude 30 anni esatti dopo la cattura di Totò Riina, suo alleato, avvenuta il 15 gennaio del 1993. “Lo storico risultato raggiunto oggi con l’arresto di ...

Agenzia ANSA

Arrestato dopo 30 anni di latitanza , iniziata nel lontano 1993. Il bossDenaro , ritenuto l'ultimo 'Padrino' di Cosa Nostra , è stata arrestato questa mattina, 16 gennaio 2023, dai carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione ...Il 15 gennaio di erano ricordati i trenta anni dall'arresto del boss mafioso Totò Riina. E, il giorno dopo, l'ultimo padrino di Cosa Nostra,Denaro,latitante proprio da 30 anni, viene assicurato alla giustizia. Da due anni, dicono in forma anonima dalla clinica La Maddalena di Palermo, dove il boss era in cura, si stava ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca CASTELVETRANO – L’arresto del boss superlatitante Matteo Messina Denaro ha sconvolto ma rallegrato nello stesso tempo non solo la Sicilia, segnando un importante tassello nella lotta contro la mafia, ...ROMA, 16 GEN - "Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia": così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina ...