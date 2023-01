Matteo Messina Denaro il video dell’arresto su Twitter svela com’è oggi

Leggi su screenworld

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sui social è stato diffuso ildiavvenutoa Palermo presso la Clinica Maddalena dove era ricoverato per delle cure. Nel filmato si vede finalmenteil boss, le cui fattezze erano fino adapprossimative. La lunga latitanza del boss termina sotto braccio di due agenti a volto coperto sotto la pia. Per la cattura sono arrivate diverse volanti a sirene spiegate e un numero importante di Carabinieri tra cui alcuni anche con giubbotto antiproiettile. #, finisce così la sua lunga latitanza. In manette.#Palermo #Carabinieri pic..com/WUcrqfX8eR — Antonio Paladino 38? ...