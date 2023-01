Matteo Messina Denaro | il video dell’arresto del suo fiancheggiatore | urla di incoraggiamento verso i carabinieri

Agenzia ANSA

In questo filmato pubblicato dal giornalista Nicola Pinna su Twitter si possono ascoltare gli applausi e i festeggiamenti dei palermitani per l' arresto diDenaro. Nel video si sentono voci di persone che si trovano riunite davanti alla clinica La Maddalena , dove è stato preso il latitante mafioso più famoso del mondo.Denaro ...Lo Stato ha vinto: l' arresto diDenaro è un evento che resterà alla storia, che segnerà il nostro Paese dopo ben 30 anni di latitanza del boss. L'uomo, considerato tra le persone più pericolose ricercate del mondo, si ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Il capomafia trapanese Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo ...Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “L’arresto di Matteo Messina Denaro è una grande vittoria dello Stato che oggi dimostra tutta la sua forza. Una sfida vinta dagli uomini e dalle donne della magistratura e ...