Matteo Messina Denaro | il super latitante tradito dal tumore | ecco come si è arrivati alla cattura

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La pista delè stata decisiva nelladel boss. Circa sei mesi fa i Carabinieri del Ros hanno avuto una segnalazione:era fortemente provato da un. Così malmesso da essere obbligato a sottoporsi a importanti cure, vicino casa. Sono questi gli indizi che hanno guidato i carabinieri, i quali si sono messi subito sulle tracce di pazienti in cura nelle strutture oncologiche siciliani che avessero le stesse caratteristiche. Lo riporta Repubblica. Qualche mese fa c’era stato un blitz a, culminato in un nulla di fatto. Nei mesi estivi, infatti, diverse voci sostenevano la tesi secondo cuisi trovasse in Sicilia, proprio per ...