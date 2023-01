Matteo Messina Denaro | il dolore della famiglia Di Matteo | Risponderà a Dio e all' uomo

Agenzia ANSA

Ci siamo chiesti che cosa un evento come l'arresto diDenaro, latitante da trent'anni, considerato nell'ottica rovesciata dell'organizzazione uno dei capi 'carismatici' vecchia maniera,...Dopo la notizia del clamoroso arresto diDenaro , si sta tenendo in questi istanti la conferenza stampa dal Comando Legione Carabinieri "Sicilia" in cui verranno approfonditi i dettagli della vicenda. L'arresto di... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Palermo, 16 gen. (askanews) - La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in visita alla Procura di Palermo ha voluto ...Intervista a Zelensky di Bruno Vespa a "Porta a porta". Approfondimenti sull'arresto di Matteo Messina Denaro.