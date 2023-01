Matteo Messina Denaro ha tentato di fuggire in un bar | si faceva chiamare Bonafede

(Di lunedì 16 gennaio 2023)hala fuga ed era riuscito ad allontanarsi ancora una volta ma arrivato in un bar è stato catturato . E’ quanto si è appreso in ambienti della clinica La Maddalena di...

È stato arrestatoDenaro. Il boss della Mafia, di 60 anni, latitante da 30 anni e ricercato numero uno. L'uomo si trovava ...Palermo, 16 gennaio 2023 E' stato arrestato il latitanteDenaro, l'uomo si trovava, stando alle prime informazioni, in una clinica di Palermo.Denaro è stato arrestato dai Carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. Nelle immagini ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca CASTELVETRANO – L’arresto del boss superlatitante Matteo Messina Denaro ha sconvolto ma rallegrato nello stesso tempo non solo la Sicilia, segnando un importante tassello nella lotta contro la mafia, ...ROMA, 16 GEN - "Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia": così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina ...