“Matteo Messina Denaro è stato arrestato” | l’annuncio del comandante del Ros | VIDEO

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Arredeldel Ros ÈPasquale Angelosanto,dei carabinieri del Ros, ad annunciare l’arresto del boss mafiosoavvenuto nella mattinata di lunedì 16 gennaio 2023 in una clinica di Palermo. “I carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Legione Sicilia, nell’ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Palermo, hanno arreil latitanteall’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche” ha dichiarato Angelosanto.

Agenzia ANSA

L'ex dc Paolo Cirino Pomicino : "La sinistra ha introdotto lo spoils system, non faccia la morale. Ai più ricchi va chiesto un contributo a fondo perduto".Con l'arresto diDenaro scendono a 4 i latitanti di massima pericolosità inseriti nel "programma speciale di ricerca" del gruppo Interforze. Si tratta di Attilio Cubeddu (anonima sequestri), nato il 2 ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Firenze non dimentica: Matteo Messina Denaro arrestato, organizzò la strage dei Georgofili La cattura del boss di mafia superlatitante. Scomparve proprio dopo gli attentati del 1993 per i quali era ...Sicilia – Arrivano le prime reazioni alla notizia dell’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro. Da Palazzo d’Orleans il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani parla di un grande ...