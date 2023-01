Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Unadurata 30dal dura dal giugno 1993 e ora l'arresto. Il boss mafiosocatturato dai carabinieri del Ros come ha raccontato il comandante del Ros dei carabinieri, Generale Pasquale Angelosanto. "Il super latitantearreall'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche".La primula Rossa, figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano (Tp) Ciccio, storico alleato dei corleonesi di Totò Riina, si era dato allale stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, sfuggendo più volte all'arresto....

Agenzia ANSA

Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Il boss di Cosa Nostra è stato fermato 'nella clinica Maddalena a Palermo , dove da un anno si sottoponeva a terapie', dice il ...Denaro, boss mafioso di Casa Nostra, è stato arrestato dopo trent'anni di latitanza. Scopriamo il suo patrimonio. Il capo indiscusso di Cosa Nostra,Denaro, è stato ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Dalla premier Giorgia Meloni al presidente Sergio Mattarella. Le congratulazioni in seguito alla cattura del superlatitante. Un coro che si alza dalla maggioranza, dall'opposizione e da Bruxelles ...L’esultanza di Palermo per l’arresto di Matteo Messina Denaro, applausi e abbracci per i carabinieri Questi gesti di affetto “sono per noi un segnale importante" ha dichiarato il Procuratore di Palerm ...