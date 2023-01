Matteo Messina Denaro e l’uccisione di Giuseppe Di Matteo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Rapito quando aveva 12 anni per convincere il padre a non collaborare con la giustizia, fu strangolato e sciolto nell'acido dopo oltre due anni di prigionia

Agenzia ANSA

Denaro , il boss 60enne arrestato in un clinica privata a Palermo dopo 30 anni di latitanza , quando iniziò la sua latitanza, nel gennaio del 1993 , liquidò la sua fidanzata di allora, ...Il direttore di Telejato Pino Maniaci, 67 anni, festeggia a modo suo la fine della latitanza diDenaro. Il boss della mafia è stato infatti arrestato la scorsa mattina a Palermo mentre si sottoponeva a un day hospital per le cure contro un tumore all'addome. Maniaci lo aveva ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro,la procura: 'Il suo stato di salute compatibile con il carcere' - Cronaca Al momento dell'arresto di Matteo Massina Denaro, all'interno della clinica di Palermo dov'è stato preso alla fine di un'operazione dei Ros, in tanti hanno assistito alla scena.Nel giorno della cattura di Matteo Messina Denaro, breve ricostruzione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte ...