Matteo Messina Denaro e l' orologio da 35mila euro | la passione per il lusso del boss

Agenzia ANSA

"Lei lo sa chi sono SonoDenaro". Il colonnello del Ros Lucio Arcidiacono è l'uomo che ha arrestato l'ex latitante stamattina in una stradina adiacente alla clinica La Maddalena di Palermo. Il capo di Cosa ......letti La noce moscata ha davvero effetti allucinogeni di Daniele Polidoro Abbiamo letto tutto il libro del Principe Harry (così non dovete farlo voi) di Alessandra De Tommasi Chi è... L'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Blitz dei Ros, seguito il metodo Dalla Chiesa - Cronaca La fuga del latitante ha dato fiato a una letteratura di genere. Su di lui sono stati versati fiumi di inchiosto. Alla fine, nel giorno del suo arresto è crollato lo stereotipo: un uomo qualunque, mal ...Matteo Messina Denaro è stato arrestato. Diabolik, il suo ispiratore, “U siccu”, oppure Alessio, come si firmava sui pizzini, è stato catturato a Palermo dagli uomini del Ros dopo trent’anni di… Leggi ...