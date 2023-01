Matteo Messina Denaro | come è stato preso L' operazione dei Ros | ' Saldato il debito con le vittime della mafia'

Agenzia ANSA

Oggi, 16 gennaio , il bossDenaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, coordinati dalla Procura di Palermo. Una cattura che pone fine a 30 anni di ...... screenshot di video delle forze dell'ordine o dei passanti con l'iPhone, che abbiamo trovato oggi in prima pagina dopo l'arresto del latitanteDenaro. In una delle foto di Gina ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, il procuratore De Lucia: 'Catturato l'ultimo stragista' - Cronaca La conferenza stampa dei Carabinieri sull'arresto del boss Matteo Messina Denaro: come si è arrivati alla cattura del super latitante ...Quando questa mattina Maurizio Costanzo ha saputo dell’arresto di Matteo Messina Denaro si è emozionato, lo sta raccontando nelle sue interviste perché oggi tutti ricordano che nel maggio del 1993 sca ...