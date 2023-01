Matteo Messina Denaro arrestato | l’annuncio del comandante del Ros | «Era nella clinica per sottoporsi a delle terapie» – Il video

(Di lunedì 16 gennaio 2023) «Oggi, 16 gennaio, i carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia e coordinate dalla Procura di Palermo, hanno tratto in arrestoall’interno di una struttura sanitaria dove si era recato percliniche». È con queste parole che ildel Raggruppamento operativo speciale (Ros) Pasquale Angelosanto ha annunciato l’arresto del boss latitante da 30 anni presso laLa Maddalena di Palermo, dove era andato per curare le proprie condizioni di salute. Quando è statonon era allettato ma si stava facendo i controlli. Dopo il blitzè stato ...

Agenzia ANSA

'Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia'. Cosi' il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto diDenaro. 'All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Toto' Riina, un altro capo della criminalita' organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei piu' vivi ringraziamenti, ..."Mi chiamoDenaro", ha risposto. Il boss un anno fa era stato operato alla clinica Maddalena e da allora stava facendo delle terapie in day hospital nella clinica privata, una delle ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Rapimenti, stragi, omicidi eseguiti materialmente o come mandante. Il record criminale di Matteo Messina Denaro attraversa oltre 40 anni di storia d'Italia. Dalla strage di ...12:02 - Mafia, l’uscita dalla caserma del boss Matteo Messina Denaro +++11:53 - Mafia, le immagini dell’arresto di Matteo Messina Denaro +++11:48 - Arresto Messina Denaro, preso fiancheggiatore: è Gi ...