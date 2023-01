Matteo Messina Denaro arrestato | la conferenza stampa degli inquirenti DIRETTA

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I carabinieri del Ros hanno posto fine a una latitanza che durava da 30 anni. È stato, senza opporre resistenza, in una clinica privata del capoluogo siciliano, dove era stato operato in passato, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, e dove doveva sottoporsi ad alcune terapie. Meloni: "Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia"

Agenzia ANSA

L'individuazione di eventuali 'fiancheggiatori' diDenaro 'e' oggetto di attivita' degli inquirenti, ma se alla fine e' stato trovato vuol dire che c'e' uno Stato che continuava a lavorare. Poi credo e spero che qualcosa di piu' possa ...Denaro , boss mafioso catturato oggi a Palermo dopo 30 anni di latitanza aveva, come accade in genere per le figure affiliate ai diversi clan, diversi soprannomi. Tra i suoi c'era "... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Sono 30 gli anni di latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss arrestato questa mattina 16 gennaio presso la clinica privata La Maddalena di Palermo. Il numero 1 di Cosa Nostra è diventato irreperibi ...Nessuna soffiata, nessun collaboratore. La cattura del boss Matteo Messina Denaro è stato il risultato di una indagine tradizionale coordinata dalla Procura di Palermo, da pochi mesi ...