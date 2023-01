Matteo Messina Denaro arrestato | il boss lascia la caserma scortato verso l’aeroporto Boccadifalco di Palermo – Video

RaiNews

Denaro da un anno si sottoponeva 'a terapie nella clinica Maddalena', come ha riferito il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto, dopo il suo arresto. Ma lo faceva ...La notizia dell'arresto del bossDenaro da parte dei Carabinieri del Ros ha fatto il giro del mondo, rimbalzando sui media in cima alle home page del britannico Guardian come dell'americana Cnn: 'arrestato in Sicilia ... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi: "Dopo questo arresto ci sarà un terremoto in Cosa Nostra" - Il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi: "Dopo questo arresto ci sarà un terremoto in Cosa Nostra" Soldi; tantissimi soldi: quantificare il tesoro di Matteo Messina Denaro è difficile anche per gli investigatori. Ma una stima, per difetto, dei guadagni ..."Con le persone che ho ammazzato io potrei fare un cimitero". E' il ritratto di un boss sanguinario, determinato, senza scrupoli quello che emerge dalle lettere scritte durante i suoi trent'anni di la ...