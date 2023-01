Matteo Messina Denaro | arrestato il boss di Cosa Nostra | latitante da 30 anni | preso in una clinica di Palermo

Agenzia ANSA

Denaro e' ancora "la figura criminale piu' carismatica di cosa nostra e in particolare della mafia trapanese": "nonostante la lunga latitanza egli resterebbe il principale punto di ...Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano (Tp) Ciccio, storico alleato dei corleonesi di Totò Riina,Denaro era latitante dall'estate del 1993, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l'inizio della ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Il super latitante boss di mafia Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo. L’inchiesta che ha portato alla cattura del c ...Le condanne Il capomafia trapanese è stato condannato all’ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito ... Firenze e Roma. Messina Denaro ...