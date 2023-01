Matteo Messina Denaro | arrestato il boss della mafia

Agenzia ANSA

La vecchia Cosa Nostra è crollata: il bossDenaro è stato arrestato questa mattina a Palermo. Diventato il numero uno di Cosa Nostra in seguito all'arresto prima di Totò Riina e poi di Bernardo Provenzano,Denaro ...12.01 Denaro,gli ultimi attimi della cattura La certezza che il bossDenaro sarebbe stato nella clinica La Maddalena era arrivata tre giorni fa. I magistrati che seguivano da tempo la pista hanno quindi autorizzato il blitz cha ha portato alla cattura ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Lunedì, 16 gennaio 2023 Home > aiTv > L'Italia esulta per l'arresto del superboss Matteo Messina Denaro Palermo, 16 gen. (askanews) - Una latitanza durata 30 anni dal dura dal giugno 1993 e ora l'arre ...“L’arresto del super-capo della mafia Matteo Messina Denaro è un successo per tutta l’Italia perbene, senza distinzioni. Il mio grazie ai Carabinieri e agli inquirenti, il mio pensiero a Falcone e Bor ...