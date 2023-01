Matteo Messina Denaro arrestato dopo 30 anni di latitanza | considerato il capo di Cosa Nostra Il procuratore De Lucia | “Impossibile senza le intercettazioni Saldato il debito con le vittime”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il boss mafioso è statomentre era in day hospital alla clinica Maddalena di Palermo «per sottoporsi a delle terapie cliniche». Meloni a Palermo: «Una grande vittoria dello Stato»

Alcuni dettagli sulla conferenza stampa di Palermo dopo l'arresto, dopo ben 30 anni di latitanza, diDenaro lasciano davvero il tempo che trovano. E' piuttosto scontato infatti che un ...Al primo collegamento con la Casa il conduttore dà ai Vipponi la notizia dell'arresto diDenaro. Poi si entra nel vivo cominciando da Antonino, rientrato in Casa sabato. Un ritorno che ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca La conduttrice e deputata Rita Dalla Chiesa ha commentato l'arresto di Matteo Messina Denaro, manifestando anche qualche dubbio.Matteo Messina Denaro sarebbe stato vaccinato 3 volte contro il covid presso l’hub vaccinale di Castelvetrano in qualità di soggetto fragile. La prima dose è stata somministrata il 18 marzo 2021.