Matteo Messina Denaro arrestato | come l’hanno scoperto e dov’era

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il boss mafiosoè statodopo trent’anni di latitanza. È statoa 30 anni esatti dall’arresto di Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993. L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Nel novembre dello scorso anno Il Gazzettino aveva riportato le dichiarazioni di Salvatore Baiardo, l’uomo che ha gestito la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano in Nord Italia. Salvatore Baiardo aveva dichiarato cheera gravemente ammalato. Nato a Castelvetrano nell’aprile del 1962,è noto anche ...

All'inizio fu Andrea, una giovane austriaca che gli aveva fatto perdere la testa. Poi è arrivata Francesca, che a Denaro ha dato anche una figlia. E tra una storia e l'altra nella vita del padrino ha fatto irruzione Maria che s'è presa anche una condanna per favoreggiamento per averlo ospitato. Sembrava solo l'ennesimo ministro dell'Interno che si augurava di mettere prestissimo le manette ai polsi dell'inafferrabile boss di Cosa nostra Denaro, ma a Piantedosi questa volta è andata bene. "Mi auguro di essere il ministro che arresterà Denaro" aveva detto Piantedosi lunedi scorso ad Agrigento. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Negli anni, Messina Denaro aveva allargato il suo potere ad altri mandamenti mafiosi della Sicilia, specialmente dopo l'arresto di altri boss noti come Totò Riina, Bernardo Provenzano e i fratelli Graviano.