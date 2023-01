Matteo Messina Denaro arrestato col metodo Dalla Chiesa Il sospiro di Firenze | nel ricordo delle 5 vittime dei Georgofili

Agenzia ANSA

Il grido di Vincenzo Agostino, padre di Nino, poliziotto ucciso dalla mafia: ora la verità Video : L'urlo liberatorio e l'abbraccio dei Carabinieri dopo l'arresto Video : "Deve marcire in galera": ...... Sergio Mattarella, ha telefonato al ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto diDenaro, realizzato in stretto ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Nel giorno in cui viene arrestato Matteo Messina Denaro, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, difende la riforma Cartabia, quella che da un paio di settimane impedisce misure preventive contr ...''Pensando alla cattiveria e alla brutalità di certe persone, ti vengono altri pensieri che però lasciamo nel cassetto, perché a barbarie non si risponde con barbarie'', dice Matteo Salvini.