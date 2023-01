Massimo Gramellini e lo struggente racconto della vita di Biagio Conte

Rai Storia

Vidas può contare inoltre sul sostegno di testimonial vicini al suo operato, tra gli altri: Caterina Caselli, Ale e Franz, Cristiana Capotondi,, Petra Loreggian, Saturnino Celani.Sempre in prima serata, su Rai 2 la serie 'Blue Bloods' ha avuto 794 mila spettatori e il 4.1% di share, mentre su Rai 3 'Le Parole' diha raccolto l'interesse di 1 milione e ... "Le Parole" con Massimo Gramellini - RAI Ufficio Stampa Torino sta per tornare protagonista in televisione. Tutto è pronto per la messa in onda su Rai3, sabato 21 gennaio alle ore 21.45, della puntata torinese di "Città segrete" di Corrado Augias. Dopo le ...In seconda serata su Rai 1 spicca il il film “Biagio” che, in onda dopo mezzanotte, ottiene il 9,4% di share (612mila spettatori) ...