Martina Scialdone | uccisa dall' ex | rose e sangue sull' asfalto Bonaiuti ' depresso' in cura

(Di lunedì 16 gennaio 2023) A piazzale Clodio oggi l'interrogatorio di convalida per Costantino, l'ingegnere di sessantuno anni arrestato con l'accusa di aver sparato. La difesa dell'uomo: 'In questa vicenda due ...

A piazzale Clodio oggi l'interrogatorio di convalida per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di sessantuno anni arrestato con l'accusa di aver sparato. La difesa dell'uomo: 'In questa vicenda due ...Lo afferma l'avvocato Fabio Taglialatela, difensore di Costantino Bonaiuti, l'uomo che venerdì ha ucciso l'avvocatessa, con cui aveva avuto una relazione. "Non c'è stata alcuna ... Martina Scialdone, il mistero sul tumore di Bonaiuti e i fucili in casa del killer: «Se mi scocci ti sparo» A piazzale Clodio oggi l'interrogatorio di convalida per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di sessantuno anni arrestato con l'accusa di aver sparato. Questa sera il presidio del Centro ...«Se tutti avessero fatto il loro dovere, il loro compito di cittadini questa ragazza sarebbe ancora viva. La ragazza sembra abbia chiesto aiuto: nessuno ha avuto modo di riscontrare ...