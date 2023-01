Martina Scialdone uccisa dall' ex | prima del delitto dal ristorante è partita una telefonata alla polizia «Abbiamo tentato di difenderla»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In viale Amelia, di fronte a quel locale con le serrande abbassate, iniziano ad essere lasciati dei mazzi di fiori. Non lontano, sullo stesso marciapiede?asfalto sconnesso, in...

Femminicidi: in Italia già tre le vittime da inizio anno Giulia Donato,, Teresa Di Tondo sono le prime tre vittime del 2023, uccise dai rispettivi mariti, ex compagni o fidanzati che non hanno accettato la fine della storia di Simona Sirianni N on c'è ...I ragazzi che lavorano presso il locale Brado di Roma hanno rilasciato alcune dichiarazioni relativamente al caso di. Questi hanno riferito ai commercianti di zona che la ragazza 'non è mai stata cacciata via dal bagno del nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l'uomo ... Martina Scialdone, il mistero sul tumore di Bonaiuti e i fucili in casa del killer: «Se mi scocci ti sparo» E così, con grande tristezza, al 16 gennaio 2023 sono già tre le vittime. La prima, purtroppo, è stata Giulia Donato, una ragazzina di 23 anni di Genova, uccisa a colpi di pistola il 4 gennaio dal fid ...I dipendenti del locale Brado di Roma hanno riferito di aver tentato di proteggere Martina Scialdone, giovane avvocatessa uccisa dall'ex fidanzato.