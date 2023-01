Martina Scialdone | ordinanza | “Bonaiuti aveva un solo obiettivo | ucciderla”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – Per il giudice è “palesemente e inequivocabilmente emerso che l’unico, perseguito da, fosse esclusivamente quello di uccidere la”. E’ quanto scrive il gip Simona Calegari nell’di convalida dell’arresto e di applicazione della custodia cautelare in carcere per l’ingegnere di 61 anni, arrestato dalla polizia, dopo aver sparato a, l’avvocato di 34 anni uccisa venerdì sera fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma. “Infatti, ciò si evince nondalle modalità di svolgimento dei fatti così come descritte dal fratello della vittima, testimone oculare, ma anche dalla circostanza che, pur potendo, anche successivamente all’evento rivolgere l’arma nei suoi stessi ...