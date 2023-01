Martina Scialdone | l' avvocata uccisa dall' ex compagno | rose e sangue sull' asfalto

Open

A piazzale Clodio oggi l'interrogatorio di convalida per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di sessantuno anni arrestato con l'accusa di aver sparato. Questa sera il presidio del Centro ...poteva essere salvata Tutto quello che non torna Il femminicidio dilascia dietro di sè una scia di misteri : la porta del bagno dove la donna si era rifugiata è ... Martina Scialdone, il mistero sul tumore di Bonaiuti e i fucili in casa del killer: «Se mi scocci ti sparo» Un omicidio “premeditato”, compiuto per “futili motivi” tra cui la “gelosia”. Un colpo “sparato da distanza ravvicinata, dopo aver mirato al torace”. Secondo la procura di Roma e la polizia di Stato, ...Sarà interrogato oggi Costantino Bonaiuti, l’uomo che sabato sera ha ucciso l’avvocata Martina Scialdone davanti il ristorante Brado ...