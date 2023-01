Martina Scialdone | il fratello | ' Così Costantino ha ucciso mia sorella | le ha sparato davanti ai miei occhi all' altezza del petto'

Corriere Roma

Era lì quando la sorellaè stata uccisa. Il fratello Lorenzo è stato testimone oculare dell'omicidio avvenuto venerdì sera all'esterno di un locale di Roma per mano dell'ex Costantino Bonaiuti . È quanto ..."L'unico obiettivo" di Costantino Bonaiuti venerdì sera era quello di uccidere la sua ex. Un raid di morte legato alla gelosia, al fatto di non accettare che la ragazza volesse chiudere definitivamente la loro relazione. È quanto cristallizza il gip di Roma nell'... Martina Scialdone, uccisa a Roma dal suo ex, aveva chiesto aiuto a un cameriere: ma il ristorante li ha cacciati Sono alcune centinaia le persone che hanno aderito all'invito di varie associazioni antiviolenza di dare vita a un presidio in Viale Amelia a Roma, davanti al ...“L'arresto di Costantino Bonaiuti è stato convalidato come era normale che fosse ma le cose non sono andate come sembra. Dalle risultanze processuali appare ...