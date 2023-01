Martina Scialdone – “Aveva già la pistola a cena | ha mirato al petto” | così la Procura contesta a Bonaiuti l’omicidio premeditato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Per ladi Roma Costantinoha organizzato edi, l’avvocata 34enne uccisa venerdì sera in viale Amelia, poco distante dal ristorante Brado dove il 61enne ingegnere e sindacalista dell’Enav e la vittimanoto poco prima. Gli inquirenti partono da un presupposto:si è presentato al locale già con lain tasca. È la calibro 45 con la quale poco dopo ha uccisosparandole “da distanza ravvicinata, dopo averal torace“. Insomma, un colpo a bruciapelo in pienoche testimonia la volontà di uccidere.scrive la ...

, avvocata di 35 anni, è la vittima dell'ultimo episodio di femminicidio . Era una giovane legale che si occupava di separazioni e divorzi. L'assassino è invece Costantino Bonaiuti, ...Non ha niente da perdere. Soprattutto non vuole spiegare perché ha ucciso. Prima notte in cella per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere 61enne, sindacalista Enav, che venerdì sera ha ammazzato l'avvocatessa romana. In attesa dell'interrogatorio di garanzia ... Martina Scialdone, il mistero sul tumore di Bonaiuti e i fucili in casa del killer: «Se mi scocci ti sparo» Ci sono diversi punti oscuri nella vicenda della morte di Martina Scialdone. L'avvocatessa 35enne, è stata uccisa venerdì sera da Costantino Bonaiuti a colpi di ...“L’ho presa in braccio e l’ho portata davanti al ristorante, ma è morta. Sarei voluto morire io al posto suo”. Sono le parole del 47 senzatetto che ha soccorso Martina Scialdone. "L'ho presa in bracci ...