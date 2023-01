Martina Franca | da oggi alcune strade chiuse al traffico per lavori In centro ed in una zona nevralgica della periferia

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le modifiche sono state stabilite con ordinamze. Stralcio del comunicato diffuso dal Comune di: Dal 16 gennaio fino al termine deie comunque limitatamente al periodo necessario per l’esecuzione, è istituito il divieto di transito veicolare e sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Gabriele D’Annunzio, via Ennio ed in via Virgilio, solo nei singoli tratti oggetto di intervento, in successione, in base allo stato di avanzamento dei. Le aree di volta in volta saranno appositamente evidenziate dalla segnaletica verticale provvisoria. Le modifiche temporanee alla circolazione si rendono necessarie per consentire l’esecuzione deidi valorizzazione ambientale e di pedonalizzazione dei percorsi storici urbani (Corso Messapia, Via Sant’Eligio, tra parcheggio di piazza ...