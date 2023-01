Mario Mori | «L' arresto di Matteo Messina Denaro frutto di un lavoro di un team dedicato»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Finalmente possiamo mettere la parola «fine» alla saga di Cosa Nostra. Anche l’ultima primula rossa della mafia siciliana,, è stata assicurata alla giustizia dal Ros dei carabinienei. Appena ieri, trentesimo anniversario della cattura di Riina, l’uomo che permise di arrestarlo, ovvero il generale, aveva commentato la ricorrenza storica con queste parole: «L’di Riina per lo Stato ha rappresentato l’inizio della fine di Cosa Nostra operativa, che da quel momento non ha più avuto quell'input drammatico che la connotazione psicologica che una belva come Riina gli aveva dato. È sicuramente, quindi, uno iato nella storia di cosa nostra», aveva detto il capo del Ros e in seguito direttore del Sisde all’AdnKronos. Oggi, per Panorama, ...

