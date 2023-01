Margot Robbie | il dietro le quinte dell’abito indossato ai Golden Globes 2023

(Di lunedì 16 gennaio 2023)ha inaugurato la stagione dei premi partecipando aicon un abito Chanel costum made che ha richiesto 750 ore di lavorazione per essere ultimato. Quelloda, è proprio il caso di dirlo, è un abito da diva. L’attrice è nel pieno della sua attività hollywoodiana e ha partecipato alla cerimonia di premiazione deiper il film Babylon di cui è protagonista. Gli ultimi anni sono stati particolarmente ricchi d’impegni per l’attrice che a breve debutterà al cinema anche come interprete di Barbie.. Crediti: Ansa – VelvetMagEppure, per la grande serata dedicata alle nomination di Babylon, ...

Everyeye Cinema

Al momento, Amsterdam con Christian Bale enon sarà trasmesso in streaming né su Neflix né su Amazon Prime né su Sky Primafila.Che periodo straordinario per il cinema francese, che si sta confermando tra i bacini più interessanti per il cinema di qualità in questi mesi, dall'acclamato Saint Omer al potentissimo Athena , ... Barbie Margot Robbie preferiva lo stile goth: 'Ascoltavo solo heavy metal' Babylon, ultima fatica di Damien Chazelle, sarà nei cinema italiani a partire dal 19 gennaio. Nel cast, oltre a Brad Pitt, figurano Tobey Maguire e Margot Robbie.La piccola Margot Robbie non era esattamente una tipa da Barbie: 'Ascoltavo solo heavy metal e mi tingevo i capelli' ...