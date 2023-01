Marea turca al Gewiss Stadium | quanti tifosi per Demiral

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Bergamo. Alnon è stata una domenica come tutte le altre, sia per l’Atalanta in generale che per Merih. Il difensore dell’Atalanta ha giocato uno spezzone nel secondo tempo dell’8-2 rifilato alla Salernitana, di fronte a decine diturchi presenti nella tribuna centrale.a fine partita si è dedicato a qualche saluto e fotografie con i fan che sono arrivati direttamente dal suo paese d’origine. A loro ha anche dedicato un post sui social: “Grazie mille a tutti coloro che hanno percorso migliaia di chilometri per riscaldarmi nel freddo e rendermi orgoglioso”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Merih(@merih