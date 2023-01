Marconi di Giugliano | una sede alternativa pronta il 28 febbraio | attesa per le altre due

Agenzia ANSA

'Comprendo il disagio degli studenti e del personale dell'Istituto. Voglio però innanzitutto ricordare che la Città metropolitana di NAPOLI già da maggio ...comunale di, hanno ritenuto ...Gli studenti dell'istituto superiore "" distanno scendendo oggi in piazza per protestare perché dallo scorso settembre non hanno più una sede e sono costretti a frequentare la scuola solo di pomeriggio, e con gravi ... Scuola senza sede, studenti protestano a Giugliano "Comprendo il disagio degli studenti e del personale dell'Istituto Marconi. Voglio però innanzitutto ricordare ... Purtroppo, sia gli utenti che l'amministrazione comunale di Giugliano, hanno ritenuto ...Gli studenti dell’istituto superiore “Marconi” di Giugliano stanno scendendo oggi in piazza per protestare perché dallo scorso settembre non hanno più una sede e sono costretti a frequentare la scuola ...