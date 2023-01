Mandorlini | La vera antagonista del Napoli è se stesso | Gollini in azzurro non giocherebbe

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Andrea, allenatore, ha parlato a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: La riconoscenza non esiste nel calcio? "Al di là di essa, si resta sempre legati ai risultati, non solo frutto dell'operato di un allenatore. Spero in una chiamata di un club". La Cremonese può salvarsi? "Ballardini è mio amico, sono contento di questa decisione della società. Con tutto il rispetto per Alvini, prima del suo addio la Cremonese non riusciva a vincere una partita... Mi auguro che Ballardini possa estrapolare il meglio da questa squadra, l'obiettivo salvezza resta complicato da centrare. È una patata bollente per Davide, quando non si vince mai, si subisce anche un contraccolpo psicologico". Crisi a Verona? "Difficile analizzare le dinamiche dall'esterno. Il Verona, tuttavia, ha perso calciatori determinanti nella passata stagione. Il margine ...

Napoli Magazine

... montagne e paesaggi costruiti con iuta imbevuta nel cemento, erba, seminata ad ottobre, ... Il centenario sarà festeggiato con la pubblicazione di un libro a cura di FabrizioLa scuresarà quella successiva della Covisoc, ma per il presidente di Lega Francesco Ghirelli ... dal preparatore atletico Andrea Bellini che l'allenava ai tempi del Verona dial ... ON AIR - Mandorlini: "Il Napoli è l'antagonista di sè stesso, Gollini in ... A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Mandorlini, ex calciatore dell'Inter ed ex allenatore del Verona: La riconoscenza non esiste nel calcio "Al ...FCInter1908.it ha intervistato Andrea Mandorlini, doppio ex di lusso di Inter-Hellas Verona, per fare il punto sui nerazzurri ...