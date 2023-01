LA NAZIONE

Dal pomeriggio di oggi e per l'intera giornata di domani piogge e temporali su tutta la regione, a partire dai settori di nord ...Per martedì 17 gennaio previsto di nuovoin arrivo al Nord. Perturbazioni anche sul Centro - Sud tirrenico con precipitazioni ...precipitazioni abbondanti o sotto forma di nubifragio su,... Maltempo Toscana, allerta meteo gialla martedì 17 gennaio: pioggia, vento e mareggiate Una perturbazione atlantica è arrivata in Toscana ieri sera. Al suo seguito è previsto l’afflusso di aria fredda di origine polare marittima. La Sala operativa unificata della protezione civile ha eme ...Per martedì 17 gennaio previsto di nuovo maltempo in arrivo al Nord. Perturbazioni anche sul Centro-Sud tirrenico con precipitazioni abbondanti o sotto forma di nubifragio su Lazio, Campania e rilievi ...