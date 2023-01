Maltempo | domani scuole chiuse anche ad Amalfi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Daniele Milano ha disposto per la giornata di martedì 17 gennaio 2023 la chiusura in via cautelare delledi ogni ordine e grado, del Micronido comunale e del Centro Diurno disabili. Ordinato inoltre – a partire dalle ore 12:00 – il divieto di sosta sul Lungomare dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ambo i lati, dall’altezza dello stabilimento balneare del ristorante “La Marinella” sino all’altezza del ristorante “Lido Azzurro”. Si raccomanda la popolazione di limitare il più possibile gli spostamenti e comunque di tenere conto delle previste condizioni nei casi in cui questi siano necessari e di porre la massima attenzione alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. E’ disposta l’attivazione delle funzioni del C.O.C. Centro Operativo Comunale di, per fronteggiare ...

Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto è stata valutata per, martedì 17 gennaio, ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ...Torna ilnel sud Italia . La Campania è nel centro del mirino. Emanate dalla Protezione Civile allerte meteo arancioni dalle ore 9 di, martedì 17 gennaio 2023 , per le 24 ore successive. Scuole ...Scuole, ma anche parchi e ville comunali, chiusi domani in molti comuni della Campania, a causa dell’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile che prevede forti raffiche di ve ...Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e temporali. Dalla serata miglioramento con aperture del cielo. Temperature minime con ...