Maltempo | allerta meteo in Campania dalle 9 di domani

Leggi su 2anews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un nuovo avviso diin, valido per la giornata di martedì 17 gennaio sull’intero territorio regionale, per piogge e temporali, è stato emanato dalla Protezione civile regionale. La Protezione Civile della Regione ha emanato un nuovo avviso diinvalido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di