Magione Roberto Raspati muore cadendo dal secondo piano in zona Girasole a Corciano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tragedia sul lavoro alle porte di Perugia., 57 anni di Monte del Lago – frazione di, ha perso la vita sul lavoro a San Mariano di. Stamani l’operaio di 57 anni era a lavoro nelladelquando è precipitato dalera un addetto alle pulizie e pare fosse impegnato nella pulizia dei vetri di uno stabile. L’operaio di 57 anni, dipendente di una ditta di pulizie, stava lavorando in un edificio, intento a pulire alcune vetrate, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da un’altezza di 5 metri. Una persona che ha visto quanto accaduto ha subito allertato i soccorsi. Vano però il tentativo di rianimazione dei sanitari giunti sul posto. ...