Mafia | Meloni in raccoglimento davanti alla stele di Capaci

Agenzia ANSA

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiauscendo dalla Procura di Palermo dove si è ...abituati a ricordare soprattutto chi si sacrifica con il sacrificio estremo per la lotta alla. ......" contro lain maniera totale, ma ha fatto notare che quella in questione " era una battaglia fondamentale da vincere e rappresenta un colpo duro alla criminalità organizzata ". Peril ... Messina Denaro, Meloni: 'Lotta alla mafia proseguirà senza tregua' “È una giornata storica, un giorno di festa per le persone per bene, per le famiglie delle vittime della mafia, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva a Palermo nel giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro dopo una latitanza durata 30 anni. Insieme al ...