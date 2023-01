Mafia | Matteo Messina Denaro arrestato in una struttura sanitaria

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il super latitanteè stato "all'interno di unadove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche". Lo ha annunciato il comandante del Ros dei ...

Poi è arrivata Francesca, che aMessina Denaro ha dato anche una figlia. E tra una storia e ... ha segnato una forte discontinuità con il sistema di valori familiari e sentimentali della...... ma aPiantedosi questa volta è andata bene. "Mi auguro di essere il ministro che arresterà ... "Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla. Complimenti alla ... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Piantedosi: "Grandissima soddisfazione" per l'arresto - Piantedosi: "Grandissima soddisfazione" per l'arresto Dopo trent'anni di latitanza sono scattate le manette ai polsi di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano /Trapani) e capo di Cosa nostra, arrestato dai carabinieri del Ros questa mattina a ...Matteo Messina Denaro si trovata all'interno della Clinica La Maddalena di Palermo quando è stato arrestato. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica ...