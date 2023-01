Mafia | Matteo Messina Denaro arrestato a Palermo | Fermato dai carabinieri del Ros in una clinica privata

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Leggi Ancheriappare in un video del 2009 - Perquisizioni in Sicilia a caccia del superlatitante Chi èFiglio del vecchio capodi Castelvetrano (...

La Repubblica

... ha avuto il carcere a vita per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di, figlio ... Riconosciuto colpevole di associazione mafiosa a partire dal 1989, l'ultima condanna perè a 30 ...Ecco le principali reazioni Dopo 30 anni di latitanza è stato fermatoMessina Denaro . Il ...politico 'Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla': ... Matteo Messina Denaro è stato arrestato, in manette dopo 30 anni di latitanza il boss della mafia La biografia e il patrimonio di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso numero uno di Casa Nostra che è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza.La reazioni della politica all'arresto di Matteo Messina Denaro: "Un giorno storico" Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, sono arrivati i commenti della maggioranza e dell'opposizione. "La lotta a ...