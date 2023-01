Mafia | La Russa | ' colpo durissimo a criminalità organizzata'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Desidero rivolgere il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all'arresto di Matteo Messina Denaro, la cui cattura è una notizia bellissima per la nostra Nazione. All'indomani dell'anniversario dell'arresto del capo dei capi Totò Riina, magistratura e Forze dell'Ordine hanno inferto oggi un altroalla. Bene così, la lotta allanon conosca tregua". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La

Rita dalla Chiesa: suo arresto è omaggio alla verità 'Ringrazio di cuore le forze dell'ordine'. Mattarella sente Piantedosi e si congratula. Ministro dell'interno: 'Grandissima soddisfazione'. Salvini: 'Istituzioni non mollano'. La Russa: 'Notizia bellissima'.