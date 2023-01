Mafia | Fontana | ' vittoria di italiani che credono in legalità e giustizia | pensiero a vittime'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Desidero esprimere i sentimenti della più viva soddisfazione per la cattura di Matteo Messina Denaro e rivolgere a tutte le istituzioni e all'Arma dei Carabinieri la più sentita riconoscenza per questo risultato straordinario. Oggi hanno vinto lo Stato e glichenei valori dellae della". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo. "Uncommosso -aggiunge- va a tutte ledella, alle loro famiglie e a tutti i magistrati che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata come i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e il Beato Rosario Livatino".

