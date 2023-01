(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - ", meno male". Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto, commenta all'Adnkronos l'di Matteo

La Ragione

...è stato massacrato Proprio nel partito che in Sicilia è nato nel connubio diretto con la... Ma, sull'Autonomia differenziata il Ministro, quello della Legge elettorale "porcata", ha ......del Movimento 5 Stelle - è che con l'autonomia differenziata voluta dal ministro leghista... IT Le nostre top news in tempo reale su Telegram :, politica, inchieste giudiziarie e ... **Mafia: Calderoli, ‘benissimo arresto Messina Denaro’**