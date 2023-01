Madame Web | il logo rivelato al termine delle riprese dello spin-off di Spider-Man

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il direttore della fotografia Duane Charles Manwiller rivela ilufficiale diWeb e conferma che le-off di-Man sono terminate. Il direttore della fotografia diWeb Duane Charles Manwiller ha celebrato la finecon un'immagine su Instagram che svela ilufficiale del film Sony. "In arrivo in un cinema vicino a voi" ha scritto. Nei commenti, Manwiller ha confermato la fine ufficiale. La produzione diWeb è iniziata a Boston a luglio, secondo le prime informazioni lesarebbero continuate fino all'ottobre 2022. In questo periodo, è stato riferito che Adam Scott sarebbe ...

