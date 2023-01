Madame a Sanremo da indagata? Amadeus tira dritto | «Errore grave se la estromettessi»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non cambia la posizione del direttore artistico e conduttore della 73esima edizione del Festival di, sul caso. «Sulla cantante non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura», ha detto il conduttore della kermesse durante gli ascolti dei brani in gara. La cantante, che già nel 2021 aveva partecipato al Festival con il brano Voce, è coinvolta nell’inchiesta della procura di Vicenza su presunte finte vaccinazioni anti-Covid, atte a ottenere la certificazione verde. Per, che al momento conferma la presenza della cantante vicentina sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023, «sarebbe un gravissimose la. Quando ci sarà la sentenza – ribadisce -, ...

leggo.it

... i pacifisti si stanno già preparando per occuparee pregare. Il direttore artistico, che ... torna anche sulla questione, indagata per una presunta falsificazione di green pass. "Su ...Non cambia la posizione del direttore artistico e conduttore della 73esima edizione del Festival di, Amadeus, sul caso. "Sulla cantante non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura ", ha detto il ... Madame a Sanremo, Amadeus: «Un errore se io la estromettessi, non anticipo le decisioni della magistratura. Qu Sono state presentate questa mattina dal direttore artistico Amadeus le 28 canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, dal 7 al 11 febbraio ...16 gen 2023 - Amadeus in console, tra ballate, ballabili e autori importanti per i 28 brani: le prime impressioni ...